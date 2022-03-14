Стало известно о диверсии боевиков нацбатальонов на химкомбинате под Донецком

«13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области», — сообщил собеседник агентств.
В результате инцидента на предприятии возникло возгорание, едкий дым которого распространился на близлежащие территории, отметил собеседник.
По данным агентств, в настоящий момент из-за продолжения боевых действий ликвидация пожара невозможна.
Ранее, 12 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад, поддерживая диверсии Киева на ядерных объектах, подвергает опасности жизни граждан России, Украины и всей Европы. Она также напомнила, что украинские военные формирования регулярно осуществляют провокации, направленные на создание на ЧАЭС аварийной ситуации.
11 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что участники территориальной обороны в Харькове взорвали корпус Физико-технического института, под завалами могут быть 50 сотрудников.
7 марта в российском оборонном ведомстве предупреждали, что Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с боевиками радикального националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Отмечалось, что в планах СБУ и боевиков «Азова» подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.
24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.