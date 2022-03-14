10:40 (мск), источник: BFM.ru
Более 80 шахтеров заблокированы в шахте после обстрела Донецка
Их готовятся выводить на поверхность.
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Более 80 шахтеров заблокированы под землей из-за обесточивания на Шахте имени Засядько в Донбассе. Вентиляционный ствол обесточен в результате обстрела Донецка, сообщили власти Донецкой народной республики.
Горняков готовятся выводить на поверхность, отмечает ТАСС. На месте ЧП работает отряд горноспасателей.