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10:40 (мск), источник: BFM.ru

Более 80 шахтеров заблокированы в шахте после обстрела Донецка

Их готовятся выводить на поверхность.

Более 80 шахтеров заблокированы под землей из-за обесточивания на Шахте имени Засядько в Донбассе. Вентиляционный ствол обесточен в результате обстрела Донецка, сообщили власти Донецкой народной республики.

Горняков готовятся выводить на поверхность, отмечает ТАСС. На месте ЧП работает отряд горноспасателей.

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