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14:27 (мск), источник: Газета.Ру

Daily Mail: активисты захватили особняк бизнесмена Дерипаски в Лондоне

Неизвестные активисты якобы захватили особняк российского бизнесмена Олега Дерипаски, расположенный в Лондоне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Источник: РИА "Новости"

На фасаде дома, где, предположительно, проживал бизнесмен, появились баннеры в поддержку Украины, уточняют в СМИ.

Предварительно, активисты ночью пробрались в особняк Дерипаски в центре британской столицы. Затем злоумышленники якобы растянули на балконе Дерипаски вывески с надписью «эта собственность была освобождена».

В свою очередь полиция Лондона подтвердила произошедший инцидент с зарубежной недвижимостью российского предпринимателя.

«Полиция была вызвана вскоре после 1.00 14 марта к объекту недвижимости жилого назначения на площади Белгрейв», — уточнили в ведомстве.

Ранее Италия наложила арест на яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко стоимостью €530 млн.

Также СМИ узнали о конфискации яхт Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко в Италии.

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