Daily Mail: активисты захватили особняк бизнесмена Дерипаски в Лондоне

На фасаде дома, где, предположительно, проживал бизнесмен, появились баннеры в поддержку Украины, уточняют в СМИ.
Предварительно, активисты ночью пробрались в особняк Дерипаски в центре британской столицы. Затем злоумышленники якобы растянули на балконе Дерипаски вывески с надписью «эта собственность была освобождена».
В свою очередь полиция Лондона подтвердила произошедший инцидент с зарубежной недвижимостью российского предпринимателя.
«Полиция была вызвана вскоре после 1.00 14 марта к объекту недвижимости жилого назначения на площади Белгрейв», — уточнили в ведомстве.
Ранее Италия наложила арест на яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко стоимостью €530 млн.
Также СМИ узнали о конфискации яхт Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко в Италии.