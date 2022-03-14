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15:09 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР уточнили число погибших в результате удара «Точки-У» по Донецку

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. В результате ракетного удара «Точкой -У» по центру Донецка, по уточненным данным, 17 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Источник: © РИА Новости

«По уточненным данным, в центре Донецка на месте падения обломков ракеты ТРК “Точка-У” 17 погибших и 28 раненых», — информирует штаб в Telegram-канале.

Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета «Точка-У». Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР — о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших. По предварительным данным главы ДНР Дениса Пушилина, число раненых выросло до 26, среди них один ребенок.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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