СК возбудил дело после гибели 23 жителей Донецка

Между тем ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших, а Минздрав ДНР — о 16.
По данным СК РФ, удар нанесен в понедельник тактическим ракетным комплексом «Точка-У» с кассетным зарядом по гражданской инфраструктуре в районе улиц Университетской и Артема.
«В результате не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе дети, погибли и не менее 18 получили ранения различной степени тяжести», — сказано в релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».
По оценке ведомства, украинские националисты в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.
«Мотивом их преступлений является ненависть и вражда, связанная с выходом ДНР из состава Украины и провозглашением самостоятельного суверенного государства. В рамках уголовного дела устанавливаются украинские военнослужащие, которые отдали незаконный приказ о применении против мирного населения ракетного вооружения», — добавили в сообщении.