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17:18 (мск), источник: © РИА Новости

СК возбудил дело после гибели 23 жителей Донецка

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели 23 мирных жителей после обстрела Донецка украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Источник: © РИА Новости

Между тем ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших, а Минздрав ДНР — о 16.

По данным СК РФ, удар нанесен в понедельник тактическим ракетным комплексом «Точка-У» с кассетным зарядом по гражданской инфраструктуре в районе улиц Университетской и Артема.

«В результате не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе дети, погибли и не менее 18 получили ранения различной степени тяжести», — сказано в релизе.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

По оценке ведомства, украинские националисты в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

«Мотивом их преступлений является ненависть и вражда, связанная с выходом ДНР из состава Украины и провозглашением самостоятельного суверенного государства. В рамках уголовного дела устанавливаются украинские военнослужащие, которые отдали незаконный приказ о применении против мирного населения ракетного вооружения», — добавили в сообщении.

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