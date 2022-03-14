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19:50 (мск), источник: Life.ru

В ДНР заполучили ноутбук ВСУ с данными о целях ударов ракетой «Точка-У»

Уточняется, что поразить ракетным комплексом в центре Донецка намеревались Дом правительства, радиотелевизионный передающий центр, а также республиканский военкомат.

Источник: РИА "Новости"

В Донецкой Народной Республике заявили, что заполучили ноутбук Вооружённых сил Украины (ВСУ) с данными о целях ударов ракетой «Точка-У». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что ударить тактическим ракетным комплексом «Точка У» планировали по Дому правительства, радиотелевизионному передающему центру, а также республиканскому военкомату, которые находятся в центре Донецка. С начала суток по ДНР в общей сложности было выпущено более 300 снарядов различного калибра.

Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты упали в центре Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек.

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