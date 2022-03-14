В Румынии начали расследование из-за падения беспилотника в деревне

В румынском регионе Бистрица-Нэсэуд разбился беспилотник, сообщает издание Romania Libera со ссылкой на полицию.
Об этом сообщил местный житель деревни Думитра, который нашел летательный аппарат недалеко от своего дома 13 марта. Отмечается, что это произошло в 100 км от румынско-украинской границы. Пресс-секретарь регионального отделения полиции уточнила, что на дроне не было никаких знаков отличия, по которым его можно было бы связать с военными действиями на Украине, передает румынский портал HotNews.
Полиция завела уголовное дело о несанкционированном полете.
Вечером 10 марта в хорватском Загребе упал беспилотник советского производства. На месте падения были обнаружены воронка и два парашюта.
Президент Зоран Миланович заявил, что аппарат прилетел со стороны Украины. При этом он подчеркнул, что власти не считают, что это действие было направлено против Хорватии.
Позже источник в хорватском Минобороны сообщил телерадиокомпании HRT, что в упавшем беспилотнике обнаружили следы взрывчатки и части авиабомбы. В Минобороны подтвердили наличие взрывчатки, в аппарате ее было 40 кг. Специалисты также извлекли черный ящик, он должен помочь установить точный маршрут беспилотника.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что НАТО и странам Восточной Европы необходимо повысить боеготовность после того, как дрон пересек Румынию и Венгрию и вошел в воздушное пространство страны.