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13:38 (мск), источник: Life.ru

Жители Донецка приносят цветы в память о погибших при падении ракеты «Точка-У»

На ступенях крыльца неподалёку от эпицентра взрыва множество цветов и свечей, однако люди продолжают их приносить. Многие уже просто хотят, чтобы боевые действия в их республике прекратились.

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Возложение цветов к месту падения ракеты «Точка-У» в Донецке

Жители Донецка приходят к месту падения обломков сбитой ракеты «Точка-У» и возлагают цветы в память о погибших. Лайф публикует видео из центра города, где сегодня объявлен траур.

На кадрах видно, что на крыльце возле эпицентра взрыва находится уже множество цветов и свеч, но горожане продолжают нести их.

«Это страшно. Мы хотим, чтобы всё это остановилось. Это невозможно, это ад на земле», — сказала одна из женщин.

Как рассказывал Лайф, обломки ракеты «Точка-У» упали в центре Донецка днём 14 марта. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек и более 30 пострадали. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. Сегодня, 15 марта, Пушилин уточнил, что один из пострадавших скончался в больнице. Таким образом погиб уже 21 человек.

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