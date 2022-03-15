Жители Донецка приносят цветы в память о погибших при падении ракеты «Точка-У»

Жители Донецка приходят к месту падения обломков сбитой ракеты «Точка-У» и возлагают цветы в память о погибших. Лайф публикует видео из центра города, где сегодня объявлен траур.
На кадрах видно, что на крыльце возле эпицентра взрыва находится уже множество цветов и свеч, но горожане продолжают нести их.
«Это страшно. Мы хотим, чтобы всё это остановилось. Это невозможно, это ад на земле», — сказала одна из женщин.
Как рассказывал Лайф, обломки ракеты «Точка-У» упали в центре Донецка днём 14 марта. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек и более 30 пострадали. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. Сегодня, 15 марта, Пушилин уточнил, что один из пострадавших скончался в больнице. Таким образом погиб уже 21 человек.