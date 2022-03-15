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14:14 (мск), источник: © РИА Новости

Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы

ПОКРОВ (Владимирская область), 15 мар — РИА Новости. Гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях прямо в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.

«С учетом [предыдущего] наказания… окончательно назначить Навальному наказание… 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, со штрафом 1 миллион 200 тысяч рублей», — сказала прокурор Надежда Тихонова.
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Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией»*.

Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Иг+ната Артеменко — по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.

В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

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