Лавров заявил об истинном лице радикалов Киева после удара по Донецку

«Мы видим в очередной раз подтверждение истинного лица киевских радикалов, которые вчера из системы “Точка-У” с кассетным боеприпасом атаковали центр города Донецка, убив 20 и ранив еще большее количество мирных граждан», — сказал Лавров.
В Кремле ранее сообщили, что разочарованы тем, что лидеры Евросоюза и США ничего не сказали об обстреле Донецка украинскими националистами и гибели гражданских лиц. Как обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ни европейские лидеры, ни пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, ни президент США Джо Байден не упомянули нигде о Донецке. Также поступили и лидеры международных организаций, и руководство НАТО.
Напомним, в результате атаки на Донецк 14 марта погиб 21 мирный житель, еще 37 получили ранения, в том числе один ребенок. Сегодня в городе объявлен день траура по погибшим.
В Донецке с утра несут цветы к стихийному мемориалу, который возник на месте гибели людей, зажигают свечи. Память погибших почтил и глава ДНР Денис Пушилин.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин, который также побывал на месте падения ракеты «Точка-У», заявил «Известиям», что произошедшее в столице ДНР является общей болью и утратой.
Украинская ракета «Точка-У» была сбита над Донецком 14 марта. Часть боеприпасов упала на центральную улицу, их разлет зафиксирован в радиусе 500 м. Основной удар пришелся по улице Университетской в точке пересечения с Театральным проспектом в районе отделения Центрального республиканского банка.
Как сообщили в тот же день в Минобороны России, удар ракетой «Точка-У» по Донецку был сделан из города Красноармейск, который контролируют украинские националистические подразделения. В ведомстве заявили, что обстрел города, где нет огневых позиций, является военным преступлением.
В Следственном комитете России тогда же возбудили уголовное дело по факту гибели мирных жителей. В свою очередь в ДНР указали, что личности ответственных за удар по людям уже установлены.
24 февраля российские военные начали специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по приказу президента РФ Владимира Путина. Как заявили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), а мирным жителям ничего не угрожает.