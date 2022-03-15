Приостановлен адвокатский статус Ивана Павлова

Иван Павлов — известный санкт-петербургский юрист, специализирующийся на делах о преступлениях против госбезопасности.
Статус приостановлен на основании того, что адвокат «якобы более полугода не способен был исполнять свои профессиональные обязанности», сообщил Павлов. «Президент палаты специально предупредил меня, что под страхом полного лишения адвокатского статуса я теперь не имею права оказывать юридическую помощь подзащитным даже на бесплатной основе», — заявил Иван Павлов.
«Обычно подобное решение выносится, если человек находится в коме», — отметил Мелешко. При этом Павлов на заседании присутствовал и не подавал заявления о приостановке деятельности. Решение при Иване Павлове не обсуждалось, а узнал он о нем только после принятия.
«Решения обжалуем, а пока перехожу на тренерскую работу», — сказал Павлов.
В 2021 году адвокат стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова. Сейчас Иван Павлов находится в Грузии.