Военные Южной Кореи сообщили о неудачном запуске снаряда КНДР

По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), снаряд был запущен в среду в 9:30 утра (3:30 мск).
«Спецслужбы Южной Кореи и США проводят дополнительный анализ», — говорится в сообщении JCS.
Ранее в этот день сообщалось, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету.
10 марта Вашингтон выразил готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты. В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать «серьезной эскалацией», нарушающей резолюции Совбеза ООН. При этом отмечается, что американское правительство всё так же готово к переговорам с КНДР о денуклеаризации.
5 марта южнокорейское информационное агентство сообщило как минимум об одном неопознанном снаряде, выпущенном Северной Кореей в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По информации японской береговой охраны, речь шла о запуске баллистической ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны в Японском море.
Власти Северной Кореи, в свою очередь, подтвердили, что запустили баллистическую ракету в рамках испытания систем разведывательного спутника. В организации запуска также участвовала Академия национальной обороны, отметило Центральное телеграфное агентство.
До этого о запуске неопознанного снаряда в сторону Японского моря со стороны КНДР сообщалось в феврале. По информации Kyodo, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны. Данных о повреждениях и пострадавших не было.