Минобороны России отчиталось о двух сбитых за сутки украинских Су-25

Он также отчитался о четырех сбитых беспилотных летательных аппаратах, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1353 танка и прочих боевых бронированных машин (БМП), 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц военной автомобильной техники.
Ранее 16 марта Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области. По данным ведомства, российским военным удалось уничтожить совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на Украине. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней республики.