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11:16 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило о боях на улицах Северодонецка и за Верхнеторецкое

Военными ДНР и ЛНР ведутся бои за Северодонецк и Верхнеторецкое, уже взяты Ставки, Михайловка и Бетманово. Ранее в ЛНР заявили, что силы ВСУ стянуты к Северодонецку и Лисичанску, и назвали обстановку «достаточно напряженной».

Источник: РИА "Новости"

Войска Луганской народной республики ведут наступление на позиции украинских сил, ведется бой в городской черте на востоке, северо-западе и северо-востоке Северодонецка, сообщило Минобороны.

В свою очередь, подразделения Донецкой народной республики ведут бой за поселок Верхнеторецкое, уже взяты под контроль Михайловка, Ставки, Бетманово (Красный Партизан) и Васильевка.

В Северодонецк, Лисичанск и Рубежное стянуты силы ВСУ, на эти населенные пункты сейчас ориентировано наступление Народной милиции ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник, передавал Луганский информационный центр. Он также указал, что военнослужащие ЛНР к 14 марта заняли до 80% территории Луганской области Украины. «Обстановка на линии фронта на сегодняшний день достаточно напряженная. Противник оказывает ожесточенное сопротивление», — отметил Пасечник.

Всего за прошедшие сутки к 16 марта российские авиация и средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ, два штурмовика Су-25 в Черниговской области и один истребитель МиГ-29 в районе Новой Быковки. За тот же период поражены 128 объектов военной инфраструктуры, в том числе четыре командных пункта, 68 мест скопления военной техники, четыре радиолокационные станции обнаружения, семь складов боеприпасов и один зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1».

С начала спецоперации уничтожены 160 беспилотников, 1353 танка, 111 самолетов, 159 зенитных комплексов, 493 орудия полевой артиллерии, 68 вертолетов и 129 реактивных систем залпового огня ВСУ, добавили в ведомстве.

Россия начала военную операцию в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин рассказал, что Москва проведет «денацификацию» и демилитаризацию Киева из-за «геноцида» мирных жителей Донбасса. Он назвал свое решение вынужденным и заверил, что об оккупации соседнего государства речи не идет. Украина разорвала с Россией дипломатические отношения, в стране объявили военное положение и мобилизацию.

В Минобороны заявляли, что наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры. К 14 марта было поражено более 3,9 тыс. украинских военных объектов, сообщили в ведомстве.

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