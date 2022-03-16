Сдавшийся украинский солдат рассказал о больших потерях ВСУ под Мелитополем

Как отметили в ФСБ, был проведен опрос Олега Игнатова — бывшего рядового-контрактника 25-й транспортной авиационной бригады (в/ч А3840), дислоцированной в Мелитополе. Игнатов прибыл с территории Украины в пункт пропуска Джанкой Крыма.
По словам бывшего военнослужащего, многие в его воинской части приняли решение переодеваться в гражданскую одежду и ехать в город. «Я думаю, около 60% решило спасти свои жизни… у нас были большие потери. И руководство не давало четких указаний, что делать в дальнейшем», — рассказал Игнатов.
Он также отметил, что подразделения под Мелитополем фактически не оборонялись. «Потому что у нас из вооружений были только автоматы. Когда на нас поехали танки, мы просто не знали, что делать. У меня был мой складной автомат АКС-74У, у меня было четыре “рожка”, я начал ходить собирать другие “рожки” с брошенных автоматов. Еще я нашел пистолет, который бросил офицер», — рассказал Игнатов.
«После того как по пацанам отработал БТР, мы решили быстро переодеваться и бежать в город», — сказал он. По его словам, он связался с матерью, и его приняли знакомые в городе Токмак.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.