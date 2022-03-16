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15:48 (мск), источник: Секрет Фирмы

Росгвардия отбила атаку националистов на Каховскую ГЭС

Украинские националисты пытались захватить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области, однако бойцы Росгвардии смогли отбить атаку. По данным российских властей, ГЭС ранее была сдана без боя украинской военизированной охраной, которая сложила оружие и разошлась по домам. Впоследствии через станцию организовали зелёный коридор для эвакуации беженцев.

Источник: РИА "Новости"

После ухода с ГЭС местных охранников объект взяли под контроль подразделения Росгвардии. Однако вскоре украинские националисты попытались захватить станцию.

«Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

Каховская ГЭС сейчас служит единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр, отметили в Росгвардии. Поэтому через станцию организовали зелёный коридор для выхода беженцев.

15 марта Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы заняли стратегически важные точки в Херсонской области и установили полный контроль над регионом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что Москва не планирует оккупацию украинских территорий. Российские военные наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры, подчёркивали в Минобороны РФ.

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