Росгвардия отбила атаку националистов на Каховскую ГЭС

После ухода с ГЭС местных охранников объект взяли под контроль подразделения Росгвардии. Однако вскоре украинские националисты попытались захватить станцию.
«Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава», — говорится в сообщении ведомства.
Каховская ГЭС сейчас служит единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр, отметили в Росгвардии. Поэтому через станцию организовали зелёный коридор для выхода беженцев.
15 марта Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы заняли стратегически важные точки в Херсонской области и установили полный контроль над регионом.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что Москва не планирует оккупацию украинских территорий. Российские военные наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры, подчёркивали в Минобороны РФ.