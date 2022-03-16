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18:55 (мск), источник: Lenta.Ru

На блогершу Веронику Белоцерковскую завели дело за фейки о российской армии

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя и блогерши Вероники Белоцерковской за распространение фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (»Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ«)», — говорится в сообщении.

По информации СК, в марте блогерша опубликовала в Instagram ряд постов, которые содержали ложные сведения о российской армии.

«Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства», — пояснили в ведомстве.

В СК отметили, что публикации Белоцерковской дискредитируют органы государственной власти и российскую армию.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Согласно закону, за нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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