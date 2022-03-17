Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров

«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В. В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», — написал Кадыров.
Он добавил, что «дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге».
По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой «подлости нациков». Глава Чечни отметил, что в ходе спецоперации «сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов».
«Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде», — заключил Кадыров.