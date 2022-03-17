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02:49 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней.

Источник: © РИА Новости

«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В. В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», — написал Кадыров.

Он добавил, что «дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге».

По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой «подлости нациков». Глава Чечни отметил, что в ходе спецоперации «сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов».

«Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде», — заключил Кадыров.

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