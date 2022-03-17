11:15 (мск), источник: © РИА Новости
Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских силовиков
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения украинской военной инфраструктуры штурмовиками Су-25.
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На видео показан взлет самолетов с аэродрома на фоне заката, затем демонстрируются прицелы двух штурмовиков, после этого виден пылающий в ночи военный склад.
«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях. Бомбометание выполнялось парами со средних и малых высот», — пояснили в военном ведомстве.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.