В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей

Он пояснил, что специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты работают с подлинными документами, полученными от сотрудников украинских лабораторий.
«В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности», — добавил генерал.
Как подчеркнул Конашенков, имеющиеся бумаги подтверждают, что исследования в Харькове в течение многих лет проводились на системной основе под непосредственным контролем специалистов из США.
Кроме того, в ближайшем будущем Минобороны опубликует новый пакет документов, добавил генерал.
Он подчеркнул, что они будут касаться вывоза с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны.