Минобороны выставило блокпосты ВДВ в Киевской области

Подразделения Воздушно-десантных войск России выставили блокпосты в Киевской области, чтобы обеспечить безопасность движения по дорогам общего пользования. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны сообщает «РИА Новости».
«Подразделения ВДВ приступили к несению службы на блокпостах, обеспечению безопасности прохождения воинских колонн и безопасности передвижения по дорогам общего пользования жителей населенных пунктов в Киевской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, на «наиболее опасных участках дорог» подразделения ВДВ развернули взводные опорные пункты. Вооруженные силы России уделяют особое внимание «выявлению и задержанию диверсионных групп украинских националистов».
По данным Минобороны, такие диверсанты используют гражданские автомобили и под видом гражданских лиц нападают на мирных жителей, которые хотят выехать из Киева и других городов самостоятельно или по гуманитарным коридорам.
17 марта Минобороны сообщило, что украинские военные обстреляли колонну с беженцами, которые пытались покинуть Харьков, из-за чего погибли четыре человека.
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Кроме того, по словам Путина, Россия будет стремиться к тому, чтобы провести «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.
Минобороны неоднократно заявляло, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре, а гражданскому населению страны и украинским военным, которые сложат оружие, ничто не угрожает. Военные России в ходе спецоперации блокировали Киев с западной части, также заблокированы Чернигов, Сумы, Конотоп.
Российские вооруженные силы поддерживают также наступление группировок Донецкой и Луганской народных республик, однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин. Военную поддержку ДНР и ЛНР Россия оказывает в соответствии с договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые были подписаны ее президентом 21 февраля.
Силы ДНР взяли под контроль десятки населенных пунктов Донецкой области, в том числе за последнюю неделю город Волноваха, несколько кварталов Мариуполя, населенные пункты Ольгинка, Пантелеймоновка, Зеленый Гай, Михайловка, Васильевка и др., сообщало Минобороны. По данным на 17 марта, подразделения ДНР ведут наступление на Марьинку, Славное и Сладкое.