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04:46 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-подполковник СБУ раскрыл планы «Азова» в Мариуполе

ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Националисты из полка «Азов» (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) и других радикальных украинских формирований рассчитывают продержаться в Мариуполе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира, заявил экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«У меня в Мариуполе остались источники — еще с тех времен, когда я работал в СБУ. Они говорят, что именно на предприятиях “Азовсталь”, Завод имени Ильича прямо среди цехов оборудуют укрепрайоны. Точки, бетонные блоки. При этом рабочим не разрешают прерывать цикл производства», — сказал Прозоров.

По его оценке, националисты таким образом «надеются прикрыться живым щитом и просидеть там достаточно долго — до какого-то политического решения».

«В надежде на то, что мы (ДНР) не будем штурмовать на заводах, а за это время по переговорам или под давлением запада Россия пойдет на уступки. А они выиграют себе время и тем самым спасутся», — считает Прозоров.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

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