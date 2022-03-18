Экс-подполковник СБУ раскрыл планы «Азова» в Мариуполе

«У меня в Мариуполе остались источники — еще с тех времен, когда я работал в СБУ. Они говорят, что именно на предприятиях “Азовсталь”, Завод имени Ильича прямо среди цехов оборудуют укрепрайоны. Точки, бетонные блоки. При этом рабочим не разрешают прерывать цикл производства», — сказал Прозоров.
По его оценке, националисты таким образом «надеются прикрыться живым щитом и просидеть там достаточно долго — до какого-то политического решения».
«В надежде на то, что мы (ДНР) не будем штурмовать на заводах, а за это время по переговорам или под давлением запада Россия пойдет на уступки. А они выиграют себе время и тем самым спасутся», — считает Прозоров.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.