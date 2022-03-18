Российские беспилотники уничтожили бронированную технику ВСУ

Ведомство опубликовало видео взлёта с аэродрома разведывательно-ударного дрона «Форпост». Затем показана запись с экранов прицелов беспилотников с точными ударами по военным объектам, в конце БПЛА садится на базе.
«Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами», — отмечают в МО РФ.
По данным ведомства, боевое применение ракетного вооружения дронов выполнялось со средних и малых высот, а результаты уничтожения военных объектов и техники фиксировались средствами объективного контроля.
На выставке «Армия-2021» демонстрировался образец БПЛА «Форпост» с подвешенным контейнером ракеты Х-БПЛА (вариант управляемой ракеты ПТРК «Корнет-Д»).