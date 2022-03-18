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08:51 (мск), источник: © РИА Новости

Российские беспилотники уничтожили бронированную технику ВСУ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили управляемыми ракетами военную технику и склады с боеприпасами украинских войск, следует из материалов, распространённых Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Ведомство опубликовало видео взлёта с аэродрома разведывательно-ударного дрона «Форпост». Затем показана запись с экранов прицелов беспилотников с точными ударами по военным объектам, в конце БПЛА садится на базе.

«Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами», — отмечают в МО РФ.

По данным ведомства, боевое применение ракетного вооружения дронов выполнялось со средних и малых высот, а результаты уничтожения военных объектов и техники фиксировались средствами объективного контроля.

На выставке «Армия-2021» демонстрировался образец БПЛА «Форпост» с подвешенным контейнером ракеты Х-БПЛА (вариант управляемой ракеты ПТРК «Корнет-Д»).

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