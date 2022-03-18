15:14 (мск), источник: РБК
Минобороны сообщило о боях в центре Мариуполя
Подразделения ДНР при поддержке российских войск сжимают кольцо вокруг украинских сил в центре Мариуполя, сообщили в Минобороны.
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Подразделения Донецкой народной республики при поддержке российских войск ведут бои против украинских сил в центре Мариуполя и сжимают кольцо окружения вокруг них, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В Мариуполе подразделения Донецкой народной республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», — говорится в сообщении Минобороны.
Мариуполь к 11 марта оказался блокирован. 14 марта министерство сообщало об уничтожении почти всех огневых точек, которые были оборудованы украинской стороной в пригородных районах Мариуполя. Это позволило разблокировать город и открыть гуманитарные коридоры для местных жителей и приступить к «массовой эвакуации населения». 17 марта из Мариуполя эвакуировали более 42 тыс. человек, сообщали в Министерстве обороны России.
В тот же день Вооруженные силы России прорвали кольцо около города, в которое были взяты российские спецназовцы, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. После этого, по его словам, украинская сторона начала «стремительное» отступление.
18 марта Минобороны также сообщило, что силы ЛНР при огневой поддержке российских военных освободили более 90% территории республики. В ДНР продолжается наступление в северном направлении. «Продвижение за сутки составило 16 километров», — говорится в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции из числа украинской военной техники уничтожены: 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщили в Москве.
Россия 21 февраля признала независимость Донецкой и Луганской народной республик и 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине для защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей. Российский президент Владимир Путин уточнял, что Москва признала республики в границах областей. Мариуполь — второй по величине город Донецкой области и один из крупнейших портов Азовского моря.
Вооруженные силы ДНР в 2014 и 2015 годах пытались взять под контроль Мариуполь, но им это не удавалось. Географическое положение города имеет стратегическое значение, поскольку контроль над ним позволит создать коридор из Луганска и Донецка в Крым, отмечало агентство Janes, которое занимается анализом открытых данных на военную тематику.