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14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны показало кадры работы экипажей группы вертолетов Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-24 уничтожили огневые позиции операторов переносных зенитно-ракетных установок (ПЗРК), зенитные установки и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) по периметру аэродрома. Экипажи армейской авиации обнаружили замаскированные средства противовоздушной обороны и позиции ПЗРК. Российские летчики полностью уничтожили ПВО аэродрома.

Командир ведущего вертолета Ка-52 прикрыл группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону, которую удерживал до прибытия второй ударной группы вертолетов. Экипаж поврежденного воздушного судна не пострадал и был успешно эвакуирован. Десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь.

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