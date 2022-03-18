Минобороны показало кадры работы экипажей группы вертолетов Ка-52

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-24 уничтожили огневые позиции операторов переносных зенитно-ракетных установок (ПЗРК), зенитные установки и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) по периметру аэродрома. Экипажи армейской авиации обнаружили замаскированные средства противовоздушной обороны и позиции ПЗРК. Российские летчики полностью уничтожили ПВО аэродрома.
Командир ведущего вертолета Ка-52 прикрыл группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону, которую удерживал до прибытия второй ударной группы вертолетов. Экипаж поврежденного воздушного судна не пострадал и был успешно эвакуирован. Десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь.