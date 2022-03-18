Российские войска уничтожили пусковые установки ВСУ ракетами «Искандер»

В министерстве сообщили, что ночью 18 марта с окраины Запорожья были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя. Средства ПВО России отразили атаку.
«Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами “Искандер” пусковые установки украинских националистов были уничтожены», — заявил Конашенков (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. По его словам, цель операции — защита народа Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. Западные страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и закрыли свое небо для российских самолетов.