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14:59 (мск), источник: Ведомости

Российские войска уничтожили пусковые установки ВСУ ракетами «Искандер»

Российские военные уничтожили пусковые ракетные установки украинской армии ракетами «Искандер», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

В министерстве сообщили, что ночью 18 марта с окраины Запорожья были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя. Средства ПВО России отразили атаку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами “Искандер” пусковые установки украинских националистов были уничтожены», — заявил Конашенков (цитата по «РИА Новости»).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. По его словам, цель операции — защита народа Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. Западные страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и закрыли свое небо для российских самолетов.

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