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01:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В Норвегии разбился военный самолет США

Американский конвертоплан V-22 Osprey разбился в Норвегии во время проходящих там международных военных учений Cold Response. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2022

Самолет с четырьмя людьми на борту выполнял учебный полет из города Будё в губернии Нурланн. Согласно плану, он должен был совершить посадку около 18:00 по местному времени (21:00 мск). Примерно спустя три часа группа спасателей обнаружила место его крушения к югу от города.

Сейчас информации о судьбе экипажа самолета нет.

16 марта итальянский военный самолет упал в ходе испытаний утром в провинции Лекко в Ломбардии. Два пилота, которые были на борту, катапультировались. Крушение потерпел учебно-тренировочный самолет M-346. Перед падением самолет загорелся в воздухе. Причины произошедшего пока неизвестны.

Маневры Cold Response стартовали 14 марта в Норвегии. В них принимают участие 35 тысяч солдат из 28 стран альянса и американский авианосец «USS Harry S Truman».

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