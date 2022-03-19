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17:36 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ предупредила о возможном дрейфе украинских мин в сторону Босфора

ФСБ России заявила, что военно-морские силы (ВМС) Украины установили мины на подходах к черноморским портам. в ФСБ считают, что мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

По информации ФСБ, ВМС Украины после 24 февраля установили минные заграждения около портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Для этого украинские военные использовали устаревшие якорные мин и якорные речные мины, произведенные в первое половине XX века.

По данным службы, из-за штормов некоторые тросы, соединяющие мины с донными якорями, оборвались и устройства могут начать дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья.

«Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», — сообщил ЦОС ФСБ.

По заявлению ведомства, прогноз о возможном дрейфе мин составлен на основе данных о течении в украинских участках Черного моря. «Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна», — заявили в ведомстве.

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