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11:17 (мск), источник: © РИА Новости

В России за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19

Российские врачи за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские врачи за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«По состоянию на 20 марта 2022 года <…> количество госпитализаций <…> составило 2551 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44,1%», — уточнили там.

Накануне этот показатель составил 4564 пациента. Снижение зафиксировано в 79 регионах, ухудшение обстановки — в пяти, еще в одном ситуация осталась без изменений.

Всего выявлено 31 035 новых случая заражения коронавирусом, умерли 434 человека.

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