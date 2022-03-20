Российские ударные дроны «Форпост» уничтожили украинскую технику

В ролике демонстрируется разведывательно-ударный БПЛА «Форпост» в полете, а также работа оператора дрона на пункте управления беспилотником. Затем показаны попадания ракет дронов этого типа по бронетехнике и другим военным объектам Украины. В частности, в режиме приближения показано уничтожение самоходной артустановки «Гвоздика».
«Беспилотные авиационные комплексы Воздушно-космических сил нанесли ракетные удары по самоходной артиллерийской батарее 122 мм гаубиц и военной технике ВСУ», — отмечают в Минобороны.
В ведомстве также сообщили, что авиационными средствами поражения были уничтожены батарея самоходных артиллерийских установок, бронированная и автомобильная техника. Авиационные удары беспилотными летательными аппаратами наносились со средних высот.
«Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля», — добавили в ведомстве.