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11:38 (мск), источник: © РИА Новости

Российские ударные дроны «Форпост» уничтожили украинскую технику

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетанковой техники высокоточными ракетными ударами беспилотных летательных аппаратов «Форпост».

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике демонстрируется разведывательно-ударный БПЛА «Форпост» в полете, а также работа оператора дрона на пункте управления беспилотником. Затем показаны попадания ракет дронов этого типа по бронетехнике и другим военным объектам Украины. В частности, в режиме приближения показано уничтожение самоходной артустановки «Гвоздика».

«Беспилотные авиационные комплексы Воздушно-космических сил нанесли ракетные удары по самоходной артиллерийской батарее 122 мм гаубиц и военной технике ВСУ», — отмечают в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что авиационными средствами поражения были уничтожены батарея самоходных артиллерийских установок, бронированная и автомобильная техника. Авиационные удары беспилотными летательными аппаратами наносились со средних высот.

«Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля», — добавили в ведомстве.

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