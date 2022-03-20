Сирийские военные преградили проезд армии США

Инцидент произошел на блокпосту вблизи селений Кабр Сагир и Кубур Аль-Гараджина. Сирийцы преградили проезд шести военным машинам, пытавшимся пересечь селения. Американцев вынудили развернуться.
Как отмечает агентство, США продолжают «незаконно находиться на территории страны под предлогом борьбы с террористами». Согласно заявлениям официальных представителей сирийской армии, американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда незаконно вывозят нефть и газ.
В ноябре жители деревни Камо в провинции Эль-Камышлы в Сирии напали на американскую военную колонну бронемобилей, забросали камнями и вынудили развернуться. Военные из США в сопровождении представителей курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) пытались проехать мимо села, предположительно, направляясь в город Камышлы.