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22:13 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны России заявили, что подразделения ВС РФ завершают разгром нацбата «Донбасс»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Подразделения российской армии в ходе спецоперации на Украине завершают разгром нацбата «Донбасс», в течение дня продвинулись на 12 км. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Подразделения российских вооруженных сил завершают разгром националистического батальона “Донбасс”. В течение дня продвинулись на 12 км, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое», — сказал он.

По его словам, уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов. В настоящее время ведется бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.

Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, одна БМП и три автомобиля повышенной проходимости.

На направлении Новоселовка Вторая — подразделения Донецкой Республики вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.

Российская авиация

Конашенков заявил, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила за день почти 90 военных объектов Украины. «За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники», — отметил он.

По словам официального представителя Минобороны России, также российские средства ПВО сбили в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ за время спецоперации на Украине ликвидировали 214 беспилотников, 1 483 танка и 150 установок реактивной системы залпового огня. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1 483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 279 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

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