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08:39 (мск), источник: Ведомости

На химзаводе в Сумской области Украины произошла утечка аммиака

Утечка аммиака произошла на заводе «Сумыхимпром» в Сумской области Украины, сообщил в свое Telegram-канале глава администрации региона Дмитрий Живицкий.

Область поражения, по словам главы региона, составляет 2,5 км. «Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: с. Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)», — сообщил Живицкий.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ, чтобы обвинить Россию в применении химоружия против населения Украины. По его словам, в подразделениях российских Вооруженных сил, принимающих участие в операции, «нет и не может быть химических боеприпасов». Позже пресс-служба СБУ опубликовала заявление, в котором отрицаются любые попытки устроить провокации с применением ядовитых веществ.

Население города Сумы составляет 250 000 человек. «Сумыхимпром» — это энергохимический комплекс, промышленная площадка которого занимает 226 га. По собственным данным предприятия, оно расположено на северо-востоке Украины и имеет статус базового предприятия химической отрасли промышленности по производству фосфорных минеральных удобрений.

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