10:05 (мск), источник: © РИА Новости
Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны.
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«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», — уточнили в ведомстве.
На кадрах показан ангар с трофейными танками — не менее пяти машин Т-64БВ и Т-72Б. Также российские военные захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, украинские противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и ПЗРК «Игла-1».
Кроме того, на видео присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40, стоявшие в годы Второй мировой войны на вооружении вермахта и частей войск СС.
Всю технику и вооружения десантники передадут подразделениям народной милиции ДНР и ЛНР.
Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того, как Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон конфликта. Кроме того, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации погибли 902 мирных жителя.