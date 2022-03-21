Украинские войска пытаются бить по электросетям, заявил Басурин

«Ситуация в этом плане очень сложная — (украинские военные) стараются бить по электросетям. Во многих районах нет света, воды и тепла тоже», — сказал он в эфире канала «Россия 24».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.