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09:59 (мск), источник: © РИА Новости

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 466 человек

ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. За сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Источник: © РИА Новости

«За минувшие сутки, с 08.00 20 марта до 08.00 21 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 466 человек, включая 89 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что с 5 марта в Безыменное эвакуированы 3440 человек.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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