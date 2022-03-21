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11:19 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более 80 иностранных наемников и националистов уничтожены после удара российскими крылатыми ракетами по полигону в Ровенской области, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области», — сказал генерал-майор.

Также обстрелян склад боеприпасов и штаб механизированной бригады у населенного пункта Селец.

Всего за ночь поражены 44 военных объекта, включая четыре командных пункта, шесть комплексов «Бук М-1», четыре склада вооружения. Кроме того, российская ПВО сбила в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотника.

По словам Конашенкова, с начала спецоперации уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.

Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того, как Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон конфликта. Кроме того, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации погибли 902 мирных жителя.

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