11:12 (мск), источник: © РИА Новости
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737, сообщило Национальное телевидение КНР.
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«Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР», — говорится в сообщении.
Информации о погибших и раненых не поступало, начались поисково-спасательные работы.
Известно, что на месте крушения начался лесной пожар.
Как сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Гуанчжоу, информации о том, что на борту разбившегося лайнера находились российские граждане, нет.