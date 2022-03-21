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11:12 (мск), источник: © РИА Новости

На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737, сообщило Национальное телевидение КНР.

Источник: © РИА Новости

«Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР», — говорится в сообщении.

Информации о погибших и раненых не поступало, начались поисково-спасательные работы.

Известно, что на месте крушения начался лесной пожар.

Как сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Гуанчжоу, информации о том, что на борту разбившегося лайнера находились российские граждане, нет.

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