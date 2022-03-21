В России впервые с 16 января за сутки выявили менее 30 тыс. заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Свердловская область — 1656 (за все время — 414 332);.
Санкт-Петербург — 1352 (1 488 785);.
Иркутская область — 987 (278 325);.
Воронежская область — 933 (360 306);.
Нижегородская область — 893 (399 531).
За сутки в России умерли 409 заболевших, что на 5,76% меньше, чем вчера (434). Общее число умерших достигло 364 901. За день выздоровели 61 938 человек, всего — 16 271 880.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Москва — 29 (с начала пандемии — 42 456);.
Санкт-Петербург — 25 (32 850);.
Московская область — 18 (14 645);.
Самарская область — 17 (7438);.
Челябинская область — 15 (7311).
В марте в Москве, Подмосковье и еще нескольких регионах отменили масочный режим. Центр имени Гамалеи считает, что говорить об окончании пандемии в стране рано. В Крыму пока передумали снимать ограничения.