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13:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В России впервые с 16 января за сутки выявили менее 30 тыс. заразившихся COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 28 709 случаев заражения коронавирусом. Это на 7,49% меньше, чем накануне (31 035). Число суточных госпитализаций составило 2187 — на 14,3% меньше предыдущего показателя (2551), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Свердловская область — 1656 (за все время — 414 332);.

Санкт-Петербург — 1352 (1 488 785);.

Иркутская область — 987 (278 325);.

Воронежская область — 933 (360 306);.

Нижегородская область — 893 (399 531).

За сутки в России умерли 409 заболевших, что на 5,76% меньше, чем вчера (434). Общее число умерших достигло 364 901. За день выздоровели 61 938 человек, всего — 16 271 880.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 29 (с начала пандемии — 42 456);.

Санкт-Петербург — 25 (32 850);.

Московская область — 18 (14 645);.

Самарская область — 17 (7438);.

Челябинская область — 15 (7311).

В марте в Москве, Подмосковье и еще нескольких регионах отменили масочный режим. Центр имени Гамалеи считает, что говорить об окончании пандемии в стране рано. В Крыму пока передумали снимать ограничения.

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