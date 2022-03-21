14:07 (мск), источник: ТАСС
Эдварда Била приговорили к одному году и двум месяцам колонии общего режима
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/ — Его взяли под стражу в зале суда.
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Пресненский суд Москвы приговорил к одному году и двум месяцам колонии общего режима блогера Эдварда Била, спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Он взят под стражу в зале суда, передает корреспондент ТАСС.
«Признать Эдуарда Биля (настоящее имя блогера — прим. ТАСС) виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья Александра Авдотьина.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки. Прокурор в ходе прений сторон просила суд приговорить блогера к одному году и четырем месяцам колонии общего режима. Блогер в свою очередь заявил, что вину полностью признал и готов служить на благо страны, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи.
Часть наказания в рамках предыдущего приговора Бил успел отбыть. В этой связи судья зачла это время. Смягчающими обстоятельствами суд учел наличие у него двух малолетних детей, а также частичное погашение ущерба. Защита сотрудницы аппарата Госдумы Марии Артемовой, которая является потерпевшей по этому делу, ранее заявила в суде, что ее устраивает наказание для блогера в виде обязательных работ.
«Наказание, связанное с лишением свободы, я считаю несправедливым и незаконным в данном случае, Мы, конечно, обжалуем это решение суда», — сказал адвокат. Блогер не стал общаться с прессой.
Эдвард Бил должен отбыть еще полгода в рамках приговора суда. Об этом сообщил его адвокат Александр Никитин. «Около полугода остается отбыть срок», — сказал адвокат.