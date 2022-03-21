21 марта, источник: РБК
Москалькова заявила об обмене девяти пленных на мэра Мелитополя
Кроме того, Россия передала Красному Кресту 500 карточек на военнопленных, которых готова передать Украине, говорит омбудсмен.
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Россия провела первый обмен пленными с Украиной. Москва передала украинской стороне мэра города Мелитополь Ивана Федорова в обмен на девять россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова телеканалу RT.
Первый обмен состоялся — девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать со списками, карточками, процедурами.
Минобороны сообщило о полном контроле над Мелитополем 26 февраля. Позже украинское МВД сообщило, что мэра Мелитополя «похитили» днем 11 марта из городского кризисного центра, где он занимался вопросами жизнеобеспечения города. В Луганской народной республике против него возбудили уголовное дело за содействие терроризму, в том числе его финансирование (ч. 2 ст. 240 УК ЛНР), и организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 249 УК ЛНР). Власти республики полагают, что он помогал запрещенной в России террористической организации «Правый сектор».
Москалькова также сообщила, что Россия уже передала Международному Красному Кресту 500 карточек на пленных военнослужащих. Всех этих людей Россия готова обменять, однако точное количество пленных, которое может назвать только Минобороны, «гораздо больше», сказала омбудсмен.
Ранее, 15 марта, пресс-служба Москальковой сообщила, что Россия обратилась в ООН и ОБСЕ из-за ненадлежащего отношения к пленным российским военнослужащим. По словам омбудсмена, к ней на горячую линию звонили близкие российских военных и сообщали о шантаже, запугиваниях и принуждениях под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выйти на антироссийские митинги. При этом Москалькова добавила, что омбудсмен Украины Людмила Денисова «отстранилась от правозащитного диалога и последующих за ним шагов».
Татьяна Зыкина