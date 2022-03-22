09:59 (мск), источник: ТАСС
В ДНР сообщили о ранении трех мирных жителей из-за обстрела украинскими военными
Их доставили в медицинские учреждения республики.
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ДОНЕЦК, 22 марта. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий, перешедших под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ. Двое — из освобожденной ранее Народной милицией ДНР части населенного пункта Мариуполь: мужчина 1968 года рождения, мужчина 1972 года рождения. Также известно о пострадавшем парне 2006 года рождения — подробности и место ранения уточняются», — говорится в сообщении.
По данным СЦКК, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения ДНР, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецке и Луганске сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.