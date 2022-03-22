День в истории: серия терактов в Брюсселе Всемирный день водных ресурсов, создание первой в СССР Центральной студии телевидения и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
09:59 (мск), источник: ТАСС

В ДНР сообщили о ранении трех мирных жителей из-за обстрела украинскими военными

Их доставили в медицинские учреждения республики.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 22 марта. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий, перешедших под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ. Двое — из освобожденной ранее Народной милицией ДНР части населенного пункта Мариуполь: мужчина 1968 года рождения, мужчина 1972 года рождения. Также известно о пострадавшем парне 2006 года рождения — подробности и место ранения уточняются», — говорится в сообщении.

По данным СЦКК, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения ДНР, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецке и Луганске сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Военная операция на Украине
Российские ударные дроны «Форпост» уничтожили украинскую технику
Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь