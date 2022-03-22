Российская авиация за сутки уничтожила 137 военных объектов Украины

«В течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники», — отметил он.
Кроме того, Вооруженные силы России с начала проведения спецоперации уничтожили 230 беспилотников и 181 зенитный ракетный комплекс Украины.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1 528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 312 единиц специальной военной автомобильной техники», — сообщил Конашенков.
Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных ударов уничтожили девять танков, семь БМП и БТР ВСУ.
«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один “Байрактар ТБ-2”. Группой “ночных охотников”, состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР», — сказали в Минобороны.
Ранее в военном ведомстве сообщали, что армейская авиация в ходе специальной военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке выполняющих задачи подразделений.
Во время загрузки произошла ошибка.
Продвижение российский войск
Российские военные в ходе спецоперации продвинулись еще на 6 км и овладели населенным пунктом Урожайное.
«Подразделения российских вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины», — сказал Конашенков.
По его словам, группировка войск Донецкой Народной Республики вклинилась на 4 километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое.
На направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров. Подразделения Донецкой Республики уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовое, Шахта Челюскинцев и Марьинка. За день в данном районе уничтожено три танка, четыре БМП, четыре орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей повышенной проходимости.