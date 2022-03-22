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10:46 (мск), источник: © РИА Новости

Российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар», сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один “Байрактар ТБ-2”, — сказал Конашенков.

Он добавил, что группа «ночных охотников» — вертолетов Ка-52 и Ми-28Н — в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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