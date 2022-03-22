11:57 (мск), источник: РБК
Число госпитализаций с COVID в России выросло на 259% за сутки
Ранее показатель снижался, накануне были госпитализированы чуть больше 2 тыс. человек. Уровень заболеваемости продолжает снижаться.
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За последние сутки в больницы с коронавирусом попали 7 854 человека, сообщил оперативный штаб в Telegram.
Темпы распространения коронавируса в России снизились в конце февраля, однако директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что пандемия не закончилась. В России до сих пор много людей умирают от коронавируса, а в некоторых странах начинается новая волна.
С начала пандемии в России выявили более 16,34 млн случаев заболевания COVID-19. Умерли более 365 тыс. человек, выздоровели более 17,6 млн россиян. Показатель коллективного иммунитета, который отражает число привитых, ревакцинированных и переболевших в последние полгода людей, 18 марта составил 51,7%.