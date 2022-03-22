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11:57 (мск), источник: РБК

Число госпитализаций с COVID в России выросло на 259% за сутки

Ранее показатель снижался, накануне были госпитализированы чуть больше 2 тыс. человек. Уровень заболеваемости продолжает снижаться.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в больницы с коронавирусом попали 7 854 человека, сообщил оперативный штаб в Telegram.

  • Число госпитализаций превысило вчерашний показатель на 259%. Накануне в больницы попали 2187 человек, показатель снижался с конца февраля. Самый высокий уровень госпитализаций с COVID-19 зафиксировали в Краснодарском крае — 265 человек, Нижегородской области — 264, Свердловской области — 259, Самарской области — 221 и Красноярском крае — 221.
  • За сутки выявили 26 394 случаев заражения, при этом Роспотребнадзор отчитался о тестировании 149 тыс. человек. Лидерами по заболеваемости стали Свердловская область и Санкт-Петербург (1404 и 1309 случаев).
  • Умерли 472 человека, что на 61 человека больше, чем вчера. Больше всего летальных исходов за сутки замечено в Красноярском крае, Москве и Санкт-Петербурге — 38,30, 24 случаев.
  • Выздоровели 74 920 человек, что на 21% больше, чем 21 марта. Высокий уровень выписки из больниц показали Санкт-Петербург и Свердловская область — 4 567 и 4 216 человек.

Темпы распространения коронавируса в России снизились в конце февраля, однако директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что пандемия не закончилась. В России до сих пор много людей умирают от коронавируса, а в некоторых странах начинается новая волна.

С начала пандемии в России выявили более 16,34 млн случаев заболевания COVID-19. Умерли более 365 тыс. человек, выздоровели более 17,6 млн россиян. Показатель коллективного иммунитета, который отражает число привитых, ревакцинированных и переболевших в последние полгода людей, 18 марта составил 51,7%.

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