Суд признал Навального виновным по делу об оскорблении суда

«Навальный совершил действия, выразившиеся в открытом неуважении к суду», — заявила судья Маргарита Котова.
Ранее в этот день Навального также признали виновным в особо крупном мошенничестве. По данным суда, мужчина совершил хищение чужого имущества путем обмана.
15 марта гособвинение попросило Лефортовский суд Москвы перевести Навального в колонию строгого режима для отбывания наказания по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда. Сейчас он отбывает наказание в колонии общего режима.
В тот же день гособвинение попросило для мужчины 13 лет колонии за мошенничество и оскорбление суда.
Новое уголовное дело в отношении Навального поступило в суд 3 февраля. Его подозревают в растрате средств, которые жертвовали его организациям. Также блогер обвиняется в оскорблении судьи Веры Акимовой во время рассмотрения дела об оскорблении ветерана ВОВ.
15 февраля Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии № 2 в Покрове начал рассмотрение этого дела.
25 января Росфинмониторинг внес Навального в реестр террористов и экстремистов. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
В сентябре 2021-го Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом — Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена).
6 августа прошлого года ФБК и «Штабы Навального» внесли в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Кроме того, суд постановил обратить имущество ФБК в собственность государства.
Вместе с тем 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений им испытательного срока.
20 февраля того же года Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») за оскорбление ветерана ВОВ, ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам Навальный отказался признавать свою вину.