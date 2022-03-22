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13:45 (мск), источник: Известия

В ДНР заявили об освобождении половины площади Мариуполя

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с российскими Вооруженными силами освободили около 50% площади Мариуполя. Об этом 22 марта заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Источник: Известия

«Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50% минимум освобождено», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам замминистра, установлены попытки украинских националистов покинуть город под видом гражданского населения.

Безсонов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Мариуполе, однако среди сил ДНР также есть урон.

Ранее в этот день житель Мариуполя сообщил об обстреле жилых домов боевиками националистического батальона «Азов» (в отношении нацбата в РФ возбуждено несколько уголовных дел). Как накануне рассказали в ДНР, в городе находятся несколько тысяч представителей украинских нацбатальонов, а основной их позицией является завод «Азовсталь».

Как рассказал корреспондент «Известий», с 15 марта по северо-западному выезду из Мариуполя стала возможна централизованная и самостоятельная эвакуация мирных жителей на территорию, контролируемую ДНР. В ходе освобождения города жителей собирают по подвалам и автобусами вывозят из Мариуполя. Сразу после прохождения границы беженцев привозят на таганрогский вокзал. Здесь формируются поезда, которые по мере заполнения отправляются в различные российские города. В одном таком составе — 500 человек.

21 марта в Минобороны рассказали, что Киев отказался от предложений РФ по созданию коридоров для выхода мирных жителей и националистов без оружия из Мариуполя, но дал указание националистам покидать город под видом мирных жителей. По данным ведомства, украинские националисты лишают мирных жителей возможности спастись, блокируя коридоры для выхода и оставляя их в зоне боевых действий в качестве живого щита.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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