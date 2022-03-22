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15:41 (мск), источник: ТАСС

Навального осудили на девять лет колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда

ПОКРОВ /Владимирская область/, 22 марта. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — огласила приговор судья Маргарита Котова. Суд назначил ему также один год ограничения свободы после освобождения из колонии.

Наказание Навальному было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Анализируя доказательства, суд пришел к выводу, что представленные прокуратурой материалы непротиворечивы и не опровергнуты стороной защиты. «Суд приходит к выводу, что показания свидетелей стороны обвинения и потерпевших являются последовательными, непротиворечивыми и соответствующими материалам дела», — сказала судья. В свою очередь показания свидетелей защиты судом были расценены критически, а отрицание Навальным вины является, по мнению суда, способом защиты от обвинений. «В связи с этим суд не может согласиться с позицией Навального и его защиты о невиновности», — отметила судья.

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