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18:59 (мск), источник: Life.ru

Эксперты: Авария на КТК создаёт угрозу идеального шторма на нефтяном рынке

Из-за 11-балльного ветра в Новороссийске вышли из строя два из трёх устройств, с помощью которых происходит отгрузка нефти на танкеры. Эксперты объяснили, почему это грозит глобальным сбоем.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала в связи с повреждением, полученным в результате шторма. Непогода привела к экстремальным нагрузкам при осуществлении погрузочных операций. В результате внеочередной инспекции было обнаружено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. Эксперты же говорят о том, что одно устройство полностью вышло из строя и нуждается в замене, второму потребуется ремонт.

Официально же КТК сообщает, что планируется провести «дополнительные обследования оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2», по итогам которых консорциум примет решение о необходимости проведения планово-предупредительных ремонтов. Однако тем временем встаёт острый вопрос о прокачке нефти по КТК и влиянии аварии на рынки углеводородов, причём в глобальном масштабе. Как известно, мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год.

В том случае, если два причальных устройства вышли из строя и их ремонт займет много времени, может быть, и месяц, и два, это может привести к серьёзному сбою в отгрузке нефти потребителям. Крупнейшие из них — это Италия, США, КНР, Турция, Франция и Испания.

Но по предварительным оценкам, эксперты оценивают повреждения как действительно серьёзные.

«Вывод из строя двух из трёх причальных устройств приведет к тому, что мощность объема отгрузки нефти на танкеры снизится примерно в три раза, а может быть в пять раз», — прогнозирует эксперт развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуация усугубляется тем, что управляющая компания, которая следит за состоянием инфраструктуры, ещё месяц назад запросила у иностранных поставщиков комплектующее расходное оборудование, но его не получила. Имеющиеся у компании запчасти сейчас, как говорят источники «России 24», проверяются на предмет срока годности и возможности их использования. Да и сам монтаж нового оборудования — дело не простое.

По предварительным данным, ситуация — серьёзная и грозит нарушением глобального энергетического баланса. Если устранение повреждений займёт не один месяц, объём прокачки упадёт примерно в пять раз, и альтернативными маршрутами типа Баку-Джейхан заместить эти выпадающие объёмы в ближайшей перспективе возможно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Если эта ситуация совпадет с другими разными событиями, а мы видим сейчас, что постоянно происходят бомбардировки хуситами нефтяных объектов в Саудовской Аравии, постоянно обсуждается, вводить ли санкции против российской нефти… В таких условиях создаётся такой идеальный шторм, и цены могут взлететь обратно к 140−150 долларам за баррель.
Игорь Юшков.
эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности

Напомним, что КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км.

В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.

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