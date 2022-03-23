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01:20 (мск), источник: © РИА Новости

Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул

КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Румынские истребители сопровождали пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул, в воздушном пространстве страны, поскольку было получено предупреждение о бомбе на борту, сообщила пресс-служба министерства обороны Румынии.

Источник: РИА "Новости"

«Самолеты ВВС Румынии, находящиеся на боевой службе воздушной полиции, выполнили сегодня, 22 марта, новую миссию в национальном воздушном пространстве по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, в результате получения гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства обороны в Facebook*.

В министерстве уточнили, что истребители вылетели в 18.58 мск и после перехвата сопровождали гражданский самолет в соответствии с действующим законодательством и процедурами до 19:24, когда он покинул национальное воздушное пространство. Миссия, как утверждается, осуществлялась в условиях максимальной безопасности.

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