Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул

«Самолеты ВВС Румынии, находящиеся на боевой службе воздушной полиции, выполнили сегодня, 22 марта, новую миссию в национальном воздушном пространстве по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, в результате получения гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства обороны в Facebook*.
В министерстве уточнили, что истребители вылетели в 18.58 мск и после перехвата сопровождали гражданский самолет в соответствии с действующим законодательством и процедурами до 19:24, когда он покинул национальное воздушное пространство. Миссия, как утверждается, осуществлялась в условиях максимальной безопасности.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской.